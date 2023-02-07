Kahramanmaraş Depremi’nin ardından depremzede arkadaşlarına oyuncaklarını göndererek moral vermek isteyen Aydınlı minikler, yazdıkları notlarla da görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından depremzede arkadaşlarına oyuncaklarını göndererek moral vermek isteyen Aydınlı minikler, yazdıkları notlarla da görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için Aydın’da da 7’den 70’e tüm vatandaşlar adeta seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesine gönderilmesi için hazırlanan temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra Aydınlı minikler de taşın altına eline koyarak, en sevdikleri oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdi.

Hiç tanımadığı akranları için oyuncaklarını gönderen miniklerin bu hareketi duygulandırdı. Yazdıkları notlar ile depremzede arkadaşlarına moral vermek isteyen minik kalplerin büyük hareketi ise yürekleri ısıttı.

Depremzede arkadaşları için en sevdiği oyuncaklarını gönderen miniklerden Buse Ada Doğan, yazdığı notunda “Depremden dolayı evlerini kaybeden kardeşlerim, arkadaşlarım. Siz üzülmeyin diye benim size bir kaç hediyem var” ifadelerine yer aldı.

İkinci sınıf öğrencisi Sedef Gündoğan ise gönderdiği oyuncağının yanına “Yurdumuzda olan bu deprem milletçe hepimizi çok üzdü. Umudunuzu kaybetmeyin. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, dualarımız sizinle” notunu düştü.