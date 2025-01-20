Manisa’da düzenlenen Ege Karate Ligi’nin 1. Etabı, büyük bir heyecana sahne olurken, Aydınlı Serpil Öykü Alhan, minik bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla üçüncülük elde etti.

Manisa İl Temsilciliği’nin organizasyonuyla düzenlenen ve toplamda bin sporcunun katıldığı bu büyük spor etkinliği, Ege Bölgesi’ndeki karate sporcularını bir araya getirdi. 2015 doğumlu olan Serpil Öykü, küçük yaşına rağmen güçlü rakiplerle mücadele ederek başarıya ulaştı. Serpil Öykü’nün antrenörü Yaşar Akçaköse; "Serpil Öykü, çalışmalarının karşılığını aldı. Disiplin ve azimle daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi.