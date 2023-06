Aydın’da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği, düzenlenen açılış töreni ile başlarken, halk eğitimi merkezlerindeki kursiyerler de el emeği ürünlerini görücüye çıkarttı.

Ülke genelinde olduğu gibi Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler düzenlenen açılış töreni ile Aydın’da da başladı. Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’nde, il genelindeki Halk Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi. Gençlik Caddesi üzerinde 17 ilçeden 27 adet standın yer aldığı şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Efeler Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ise vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Her zaman, her yerde herkes için eğitim düsturu ile Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından açılan kursların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi için her yıl kutladığımız Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde 17 ilçemizdeki Halk Eğitim Merkezlerimizin katılımları ile düzenlemiş olduğumuz Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ni gerçekleştiriyoruz. Halk Eğitim Merkezlerimiz herhangi bir şekilde örgün eğitimden faydalanamayan veya örgün eğitim sonrası bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmak isteyen bireyler için hizmet vererek Türk Eğitim Sistemi içerisindeki en eski ve en güçlü yaygın eğitim kurumlarımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin toplumsal yaşantımızdaki ekonomik ve kültürel değişimlere neden olduğu çağımızda, bizlerin yeni bilgi, beceri ve donanımlarıyla bu değişime ayak uydurmamız gerekliliği kaçınılmazdır. Bu anlamda bireylerin örgün eğitim sonrasında kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, değişmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazanması noktasında Halk Eğitim Merkezlerimiz büyük önem kazanmakta ve geniş hedef kitlesi ile her kesime eğitim vermektedirler. Bu hafta boyunca 17 ilçemizde yapacağımız etkinliklerle amacımız mümkün olduğunca çok sayıdaki vatandaşımızı bu etkinliklerle buluşturarak hayat boyu öğrenme konusunda farkındalığı en üst düzeye çıkarmaktır. Bugün 17 ilçemizdeki Halk eğitimi merkezimizden geri dönüşüm ve sıfır atık ürünleri başta olmak üzere giyim, tekstil, el sanatları, ahşap yiyecek içecek alanlarında kursiyerlerimizin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırlamış oldukları ürünleri 27 farklı stantta izleme fırsatı bulacağız. Ayrıca bu yılki şenliğimizde gazete kağıdından sepet yapımı, makine nakış, ahşap şekillendirme, seramik resim, hüsnü hat çalışması, tel kırma, kirpi oku ile döküm rölyef çalışması, kabak oyma süsleme, iğne oyası, el nakışı, geri dönüşüm, sepet ipek kozası ile çiçek yapımı ve makrome yapımı konularında ve dene-yap çalışmaları da sizlerle birlikte olacak” dedi.

“230 bin vatandaşımız hizmet aldı”

Aydın genelindeki halk eğitim merkezlerindeki kurslardan 230 bin 804 vatandaşın hizmet aldığını ifade eden Müdür Okumuş; “1 Haziran 2022 tarihinden 5 Haziran 2023 tarihine kadar geçen sürede ilimiz genelindeki Halk Eğitim Merkezlerimizde açılan 9 bin 945 kursta toplam 230 bin 804 vatandaşımız hizmet almıştır. Aile Okulu çerçevesinde 17 Halk Eğitim Merkezimizde açılan toplam 677 kursta da toplam 20 bin 860 kişi hizmet almıştır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerimiz tarafından deprem bölgesindeki insanlarımızı usta bilmek adına usta öğretici ve kursiyerlerimiz tarafından da 8 bin 593 adet giysi üretilmiş ve 322 kilogram kuru gıda yardımı yapılmıştır. Sözlerime son vermeden önce bugün burada adeta bir bayram havası ile şenliğimizin kurulmasında emeği geçen tüm Halk eğitimi merkezlerimizin idareci, öğretmen, kurs eğitimcileri ve usta usta yöneticilerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, kurslarımıza iştirak eden kursiyerlerimizin tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesini kesen Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, stantları gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.