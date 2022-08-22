Aydınlı Dama oyuncusu Göksel Kaya, İstanbul’da düzenlenen uluslararası şampiyonada dünya ikincisi olarak beş bin liralık ödülün sahibi oldu.

Aydınlı Dama oyuncusu Göksel Kaya, İstanbul’da düzenlenen uluslararası şampiyonada dünya ikincisi olarak beş bin liralık ödülün sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu (TÜDAF) işbirliğince düzenlenen Uluslararası Türk Dama şampiyonası finalinde ödüller sahiplerini buldu. 3 gün boyunca süren nefes kesen zeka mücadelelerine sahne olan şampiyona 9 müsabaka üzerinden yapılan çekişmeli final karşılaşmalarıyla dereceye girenler belli oldu.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından damacıların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada birincilik kupası İstanbul’dan Ogün Tancer’e giderken ikinciliği Aydın’dan Göksel Kaya, üçüncülüğü ise Batman’dan Yusuf Belge elde etti. 22. Uluslararası Türk Daması Şampiyonasında, birinci 10 bin TL ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 2 bin 500 TL para ödülü kazandı.