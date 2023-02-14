Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, diktikleri uyku tulumlarıyla depremzede çocukların soğuk havada bedenlerinin sıcak kalmasını sağlayacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, diktikleri uyku tulumlarıyla depremzede çocukların soğuk havada bedenlerinin sıcak kalmasını sağlayacak.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek olurken, Efeler Halk Eğitimi Merkezi giyim atölyesi kursiyerleri de depremzedeler için harekete geçti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen projede yer alan gönüllü kursiyerler, diktikleri uyku tulumları ile depremzede çocukların hem yüreğini hem bedenini ısıtıyor. Ağır kış şartları dolayısıyla çadırlarda kalan depremzede çocukların üşümemesi için 3-9 yaş arası çocuklara yönelik uyku tulumu dikimine başlayan kursiyerler ve usta öğreticiler, 5 atölyede adeta arı gibi çalışarak günde 100 ila 120 arası uyku tulumu dikerek deprem bölgelerine gönderiyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitimi Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden kursiyerler, severek projeye dâhil olduklarını ve çorbada tuzlarının olmasını istediklerini belirtti.

“Büyük bir özveri ile üretiyorlar”

Gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerin büyük bir özveri ile üretim yaptıklarını ifade eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; “Bakanlığımızın talimatları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle özellikle afet bölgesindeki 3-9 yaş arasındaki çocuklarımıza hitap edecek şekilde uyku tulumları diktik. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle de hala üretmeye devam ediyorlar. Halk Eğitim Merkezleri olarak elimizi taşın altına koyduk ve tüm ülkede olduğu gibi Efeleri ilçemizde de bizler tek yürek olarak mücadelemizi, gayretlerimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Gönülleri ısıtabilmek için mücadele ediyoruz”

Depremin ilk gününden bu yana battaniyeden kıyafete kadar birçok noktada üretim yaparak destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Efeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin; “Ülkemizde meydana gelen bu elim deprem felaketi hepimizi derinden sarstı, gönülhanelerimizi darmadağın etti. Depremin olduğu ilk günden bu yana Efeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize karınca kararınca elimizden ne geliyorsa, kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz ile birlikte kenetlendik. Bunun neticesinde ilk günden bu yana yaklaşık olarak 180’in üzerinde battaniye, çocuk ve kadın kıyafetleri diktik ve bugün de 5 atölyemizde kursiyer ve öğretmenlerimiz ile birlikte çocuk uyku tulumu dikimine başladık. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu sorumluluk ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 5 atölyemizde günlük 100 ila 120 arasında çocuk tulumu dikiyoruz. Bu dikmiş olduğumuz tulumları da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Bu konuda müdürlüğümüz de gerekli koordinasyonu sağlamaktadır. Biz burada ne yaparsak yapalım sadece bedenleri ısıtacağımızı biliyoruz, ama gönülleri ısıtabilir miyiz diye mücadele ediyoruz. Millet olarak hepimizin gönül ittifakında gönül birlikteliğinde buluşmamız gerekiyor. Millet olarak hepimize geçmiş olsun diyorum. Efeler Halk Eğitimi Merkezi olarak öğretmenlerimiz, kursiyerlerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Onlar soğukta biz ise sıcak evlerimizdeyiz”

Depremzede vatandaşların ağır kış şartlarıyla da mücadele ettiklerine dikkat çeken Usta Öğretici Emine Göksu; “Öncelikle müdürümüzün bizi bu şekilde teşvik etmesi ve yardımcı olmamız bize gerçekten onur verdi. Çorbada bizim de tuzumuzun olması hoşumuza gitti. Kursiyerlerime de bu teklifi götürdüğümde hiçbir şey gözetmeksizin katılmaları da beni ayrıca gururlandırdı. Oldukça keyifli ve istekli çalışıyoruz. Günlük 20-25 arası tulum dikiyoruz. Orada depremzedelerimiz çok zor şartlar altında, şu an soğuktalar ve biz sıcak evlerimizdeyiz. Onların o şekilde zorda olmaları bizleri etkiliyor ve biz onlara yardımcı olmak istedik. Uyku tulumları da imkânlarımız dâhilinde en kolay ve hızlı üretebileceğimiz ürünlerimizdendi. Bu çerçevede 3 ila 9 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik uyku tulumu üretiyoruz” dedi.

“Seve seve gönüllü olduk”

Projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade eden kursiyerlerden Birgül Dursun ise, “Depremzedelere bizim de bir katkımızın olması için Halk Eğitimi Merkezi bizden bir talepte bulundu ve biz de seve seve kursa geldik, tulumlarımızı diktik. İnşallah katkımız olmuştur. Böyle bir projede görev aldığım için de kendimizle gurur duyuyoruz” dedi.