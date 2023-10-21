Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Efeler ilçesindeki kadınlara KADES uygulaması anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından Kızılcaköy Mahallesi’nde ikamet eden kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Jandarma ekipleri tarafından kadınlara 6284 Sayılı Kanun ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgiler verilirken, kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirildi. Son olarak kadınlardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri, bilgilendirici broşür dağıtımı yaparak çalışmalarını sonlandırdı.