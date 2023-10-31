Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında açılan stantta kadın vatandaşlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden bir olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Her yıl ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak belirlenen Ekim ayında yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleriyle, dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlanıyor.

Meme kanseri farkındalığı kapsamında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki poliklinik önünde ’pembe kurdele’ teması ve ilgili broşürler kullanılarak vatandaşlara ve çalışanlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri belirtileri, tarama yöntemi ve merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Stanttaki yetkiler tarafından kadınlara 20 yaşından sonra her ay ideal olarak adetin başlangıcından 7-10 gün sonra ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi, 2 yılda bir sağlık kuruluşunda muayene önerildi. 40-69 yaş arası kadınlara ise; ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yılda bir kez klinik muayene, 2 yılda bir kez mamografi çektirmesi tavsiyelerinde bulunuldu. Öte yandan, Türkiye’de kanser taramalarının tüm illerde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapıldığını hatırlatılarak vatandaşlar belirlenen süreler içerisinde tarama yaptırmaları konusunda uyarıldı.