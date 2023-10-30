Aydınlı kadın üreticiler, Burdur ilinde bulunan yerli bitki ve hayvan ırklarının toplanması ve yetiştirilmesi çalışmaları ile organik tarım faaliyetinde bulunan ve oluşturduğu model ile örnek teşkil eden Lisinia Doğa Parkı’na teknik gezi düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü amacıyla Söke ve Didim ilçelerinde 2022 yılından başlayıp 4 yıl süreli ’Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi’ yürütülüyor. Projede eğitimler düzenlenerek, sürdürülebilir tarımın gerekliliğinden ve gelecek nesillere aktarılmasının öneminden, kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan organik tarım hakkında, proje alanlarındaki üretici, öğrenci ve kadın üreticilere eğitimler verildi.

Eğitime katılan kadın üreticilerin çevre duyarlılığını artırmak, organik tarım felsefesini anlamak ve uygulamalarını sağlamak amacıyla; Burdur’da bulunan, yerli bitki ve hayvan ırklarının toplanması ve yetiştirilmesi çalışmaları ile organik tarım faaliyetinde bulunan ve oluşturduğu model ile örnek teşkil eden Lisinia Doğa Parkı’na Aydınlı kadın üreticiler tarafından bir günlük verimli ve faydalı teknik gezi düzenlendi. Kadın üreticiler buradaki faaliyetleri yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.