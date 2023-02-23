Aydınlı iş insanı Rıdvan Eşin, Aydın’a depremzedelerin barınması için bin konteynerden oluşan bir kent kurulmasını önerdi.

Aydınlı iş insanı Rıdvan Eşin, Aydın’a depremzedelerin barınması için bin konteynerden oluşan bir kent kurulmasını önerdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremlerde evsiz kalan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentler oluşturulmaya devam ederken, Aydınlı iş insanı Rıdvan Eşin Aydın’da da bir hazine arazisi üzerine bin konteynerlik bir kent kurulabileceğini ve bu bin konteynerin 40’ını kendisinin üstleneceğini söyledi.

Eşin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devletimiz ve vatandaşlarımız depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Eksik ve ihtiyaçlar tüm incelikleri düşünülerek giderilmeye çalışılıyor. Şu an deprem bölgesi çok soğuk. Devam eden artçılar, çadırda olsalar bile oradaki insanlarımızı tedirgin ediyor. Orada kurulan çadır ya da konteyner kentlerin yanı sıra biz de Aydın’da da devletimizin göstereceği bir hazine arazisi üzerinde bin konteynerlik bir kent kurabiliriz. Bin konteyner, bin aile demek. Aydın’da kuracağımız bu konteyner kentte bin ailemizi misafir edebiliriz. Aydın, iklim şartları açısından deprem bölgesine göre çok daha iyi durumda” dedi.

“Üç günde toplanır”

İşadamı Eşin, Aydın’ın yöneticilerine ve kamuoyuna da çağrıda bulunarak, “Aydın el ele verirse, bu bin konteynerlik kentin maliyeti parayı üç günde toplarız. Ben de 40 konteynerin maliyetini üstlenebilirim. Aydın’da yapılacak bu konteyner kentte depremzedeler kalıcı konutları yapılıncaya kadar barınır. Onlar memleketine döndükten sonra, Allah korusun olması muhtemel afetlerde bu konteyner kenti Aydınlılar olarak bizler kullanırız” diye konuştu.