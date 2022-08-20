Aydınspor’un eski başkanlarından Aydınlı iş insanı Affer Bacaksız evinde ölü olarak bulundu.

Aydınspor’un eski başkanlarından Aydınlı iş insanı Affer Bacaksız evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bacaksız’dan uzun süre haber alamayan yakınları iş insanının hayatından endişe duyarak evine gitti. Bacaksız’ı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bacaksız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacaksız’ın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.