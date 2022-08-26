Aydın’ın sevilen iş adamı Rıdvan Eşin, Aydın İl Müftülüğü ’nün organize ettiği Yaz Kuran Kursu Final Organizasyonu’nda kurslara katılan ve başarı sağlayan 550 çocukla bir araya geldi.

Aydın’ın sevilen iş adamı Rıdvan Eşin, Aydın İl Müftülüğü ’nün organize ettiği Yaz Kuran Kursu Final Organizasyonu’nda kurslara katılan ve başarı sağlayan 550 çocukla bir araya geldi.

Etkinliğe Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Diyanet ve Eğitim camiasından pek çok yetkili, çocukların aileleri ve çocukları eğiten din görevlileri katıldı. Büyük coşkuya sahne olan etkinlikte, Mehteran takımıyla coşan çocuklar renkli görüntüler verdi.

Etkinlikte organizasyona verdiği destekten dolayı İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından Rıdvan Eşin’e plaket takdim edildi. İş adamı Eşin yaptığı konuşmada, “Burada 550 evladımızla bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çok uzun zamandır bu kadar güzel bir etkinlikte bulunmamıştım. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onlarla ilgili böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonda yer almaktan gurur ve onur duyuyorum. Rabbim bu güzel günün ve bu temiz çocuklarımızın hatırına, ülkemizin birliğini ve beraberliğini korusun. Başta çocuklarımız olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkesten de Allah razı olsun.” dedi.

Etkinlik, başarılı çocuklara hediye takdiminden sonra sona erdi.