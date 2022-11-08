Avustralya’nın Sidney kentinde Müslümanların geleneksel kültür pazarı, Aydın’ın Efeler ilçesinin eski vaizi ve şu anki Auburn Gelibolu Camisi İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç tarafından okunan ahilik duası ile açıldı. Pandemi sonrası ilk kez Cumberland Belediyesi’nden yılda bir kez alınan izinle Erkoç tarafından cami avlusunda ezan okundu.

Avustralya’nın Sidney kentinde Müslümanların geleneksel kültür pazarı, Aydın’ın Efeler ilçesinin eski vaizi ve şu anki Auburn Gelibolu Camisi İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç tarafından okunan ahilik duası ile açıldı. Pandemi sonrası ilk kez Cumberland Belediyesi’nden yılda bir kez alınan izinle Erkoç tarafından cami avlusunda ezan okundu.

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camisi Derneği tarafından düzenlenen geleneksel kültür pazarı, Aydın’ın Efeler ilçesinin eski vaizi ve şu anki Auburn Gelibolu Camisi İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç tarafından okunan ahilik duası ile açıldı. Çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı kültür pazarına Müslümanların yanı sıra Avustralyalı milletvekilleri de katıldı. Etkinliği düzenleyen Auburn Gelibolu Camisi Derneği yönetimi adına konuşan dernek başkanı Abdurrahman Asaroğlu, böyle etkinliklerin sayısının arttırılacağını belirterek, katılanlara da teşekkür etti.

Covid-19 salgını sonrasında ilk kez

Cumberland Belediyesi’nden yılda bir kez alınan izinle, Covid-19 salgınının ardından ilk kez Auburn Gelibolu Camisi İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç cami avlusunda ezan okudu. Sidney semalarında yankılanan ezan sesiyle duygusal anlar yaşanırken, Müslümanlar cami avlusuna akın etti. Yoğun ilgi gösterilen etkinlik ile ilgili konuşan Erkoç, “Farklı millet ve kültürden insanların bir arada bulunup kaynaşmaları ve farklı kültürlerin etkileşimleri bizleri mutlu etti. İnsanların birlik ve barış içinde yaşamaları, bizim iftihar tablomuz. Yediden yetmişe herkesi burada görmekten huzur duyuyoruz” dedi.

Türk lezzetleri sergilendi

Türk lezzetlerinin de sunulduğu etkinlikle döner, Türk kahvesi, gözleme ve çok sayıda tatlı katılımcıların beğenisini kazandı. Yoğun katılım sağlanan etkinlikte, hüsnü hat sergisinin dışında kitap ve giysilerin de bulunduğu stantlar yer aldı. Ayrıca etkinlikte Sidney Ataşeliği tarafından Diyanet standı da oluşturuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikte, binlerce kilometre uzaklıktan Sidney’e gelenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.