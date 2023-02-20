Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir hayırsever tarafından depremzedeler için kullanılmak amacıyla satışa çıkarılan arsanın satışı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilen 475 bin TL ise depremzedeler için AFAD hesabına yatırıldı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir hayırsever tarafından depremzedeler için kullanılmak amacıyla satışa çıkarılan arsanın satışı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilen 475 bin TL ise depremzedeler için AFAD hesabına yatırıldı.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarının sarılması için tüm Türkiye tek yürek olurken, Aydın’da da yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Buharkent ilçesinde yaşayan bir hayırsever, gelirinin depremzedeler için kullanılması amacıyla arsasını satışa çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından yapılan duyuru sonrasında, arsa 475 bin TL’ye satıldı. Yapılan satışın ardından elde edilen gelir ise depremzedeler için kullanılması şartıyla AFAD hesaplarına yatırıldı.

İsmini vermek istemeyen hayırsever vatandaşın örnek davranışı karşısında teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Buharkent ilçe merkezinde bulunan 5532 parsele kayıtlı, bedeli depremzedeler için kullanılmak üzere bir hayırseverimiz tarafından satışa çıkarıldığı duyurulan arsamız 475 bin TL bedelle satılmış ve bedeli AFAD hesabına yatırılmıştır. İsmini açıklamak istemeyen hayırsever vatandaşımızdan Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin. Bu vesileyle tekrar milletimizin başı sağ olsun” dedi.