Aydın’dan Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyakaya Mahallesi’ni ziyarete giden Gençlik Merkezi tiyatro kursiyerleri, hem doğanın güzelliklerini keşfetti hem de çevre temizliği yaparak örnek oldu.

Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde açılan tiyatro kursunda eğitim gören gençler, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen gezi etkinliğinde güzel bir gün geçiren Aydınlı gençler, yürüyüş yaparak ve tekne turu ile doğanın güzelliklerini keşfetti. Doğa gezinin ardından çevre temizliği de gerçekleştiren gençler, doğaya atılan çöpleri toplayarak örnek olurken, vatandaşlara da “çevreyi temiz tutalım” çağrısında bulundu.