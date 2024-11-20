Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başlayan “Kariyer ve Motivasyon Kampları” ile Aydınlı gençler geleceğe hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen “Kariyer ve Motivasyon Kampları,” Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Efeler Gençlik Kampında hayata geçirildi. 11 Ekim’de başlayan kamp dönemi, 8 Aralık tarihine kadar sürecek ve toplamda 15 dönem halinde gerçekleştirilecek. Her dönem, gençlerin bireysel yeteneklerini keşfetmeleri, motivasyonlarını artırmaları ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında rehberlik edecek zengin içeriklerle gerçekleştirilecek. Kamp sürecinde verilen seminerlerin yanı sıra grup çalışmaları, atölyeler ve sosyal etkinlikler de yer alacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Programın, gençlerin kendilerini daha iyi tanımalarına imkan sağlayarak hem kişisel hem de mesleki alanda güçlenmelerine katkı sunması hedefleniyor. Bu süreçte katılımcılar, özgüvenlerini artıracak aktivitelerle hayata daha hazırlıklı bir şekilde atılma şansı buluyor. Kariyer ve Motivasyon Kampları, Aydın’da gençlerin hem kişisel potansiyellerini ortaya koymalarına hem de mesleki başarılarına giden yolda önemli bir basamak oluyor” ifadeleri yer aldı.