Aydın’da çırak olarak geldiği atölyede usta olarak devam eden ayakkabı tamir ustası Murat Yardım’ın (46), işyerine astığı Türk Bayrağı’nın yıpranmaması ve kirlenmemesi için aldığı önlem takdir topladı.

Aydın’da çırak olarak geldiği atölyede usta olarak devam eden ayakkabı tamir ustası Murat Yardım’ın (46), işyerine astığı Türk Bayrağı’nın yıpranmaması ve kirlenmemesi için aldığı önlem takdir topladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Murat Yardım, 4 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecan ile devam ettiriyor. Çırak olarak girdiği dükkanda usta olarak devam eden Yardım’ın “Bayrak hassasiyeti” ise görenlerin takdirini topluyor. Her gün 4 metrekarelik atölyesinde gün boyu oturduğu sandalyede müşterilerinin ayakkabı, çanta ve valizlerini onaran Yardım, atölyesine astığı Türk Bayrağı’nı da yıpranmaması ve kirlenmemesi için koruma altına aldı. Ayakkabı boyası olmaması, toz almaması için bayrağı poşet ile kaplayan Yardım’ın aldığı önlemi gören vatandaşlar ise Yardım’a hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

“En büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Yardım, genç yaşta başladığı mesleğini bırakmadan severek sürdürürken, bayrağın Türk Milleti için önemli olduğuna dikkat çekti. Türk Bayrağı’nın ortaya çıkışının bile acıklı ve anlamlı bir hikayesi olduğunu ve bayrağın üzerinde şehit kanları olduğunu belirten Yardım; “Hepimiz gibi ben de ülkesini ve milletini seven bir insanım. Bizim için önemli olan bayrağımızı da gururla iş yerime asıyorum. Ancak burası hem küçük bir alan hem de sürekli ayakkabı boyası, toz gibi sebeplerden bayrağımız yıpranıyor. Bunun önüne geçmek bayrağımızı korumak için böyle bir önlem aldım kendimce. Sağolsun bayrağı bu şekilde koruma altına alınmış gören müşterilerimiz de teşekkür ediyor ama dediğim gibi teşekkür edilecek bir durum değil. Her Türk vatandaşının olduğu gibi benim için de bayrağımız çok kıymetli ve önemli” dedi.