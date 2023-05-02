Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda tüm rakiplerine yenerek Türkiye Şampiyonu olurken, Meksika’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Zonguldak’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı gururlandırdı. Şampiyonaya 60 ilden yaklaşık bin sporcu katılım sağlarken, Elifnaz şampiyonada açık ara üstün bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda Aydınlı genç sporcu, Genç Kızlar 68 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Haziran ayında Meksika’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporcuyu tebrik ederken konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Zonguldak ilinde gerçekleştirilen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Aydınlı sporcumuz Elifnaz Köseoğlu, 68 kg Genç Kızlar Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonu ve antrenörü tebrik eden İl Müdürümüz, Haziran ayında yapılacak olan Meksika Dünya Taekwondo Şampiyona’da başarılar diledi” dedi.