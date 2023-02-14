Aydın Eczacı Odası, gönüllü eczacılar ile birlikte Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve oradaki hastalara ulaştırılması amacıyla Malatya’daki gezici eczanede vatandaşlara eczacılık hizmeti sunuyor.

Aydın Eczacı Odası, gönüllü eczacılar ile birlikte Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve oradaki hastalara ulaştırılması amacıyla Malatya’daki gezici eczanede vatandaşlara eczacılık hizmeti sunuyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Depremde otuz binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan depremin ardından yardım seferberliği başlatılırken, Aydın Eczacı Odası da konuya duyarsız kalmadı. Bu çerçevede çalışma başlatan Aydın Eczacı Odası, ilaç desteği için harekete geçti. Oda üyesi eczacıların destekleriyle kısa sürede bir tır dolusu ilaç yardımı toplanarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kahramanmaraş’a gönderildi. İlaçların ardından oda üyeleri ve gönüllü eczacılar da bölgeye giderek depremzedelere eczacılık hizmeti sunmaya başladı.

Türk Eczacıları Birliği tarafından kurulan 24 gezici eczaneden biri olan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesindeki eczanede vatandaşlara ilaç ve eczacılık hizmeti sunan Aydınlı eczacılar canla başla çalışmaya devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Depremin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için Türkiye’nin her yerinden gelen eczacılar ve eczacı teknisyenleri gibi, Aydınlı eczacılar olarak biz de sahadayız. Deprem bölgesinde Türk Eczacıları Birliği tarafından kurulan 24 gezici eczaneden biri olan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesindeki eczanede halkımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunuyoruz. İlaç bağışı yaparak ya da bizzat gelerek bu gönül işine destek veren tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu iş bir gönül işi, gönüllülük işi" dedi.