Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki Orthosia Antik Kenti’ne yürüyüş gerçekleştirerek, bölgeyi inceleme fırsatı buldu.

EKODOSD üyeleri mozaiklerin çıktığı Türkiye’nin Yavaş Şehirleri arasında bulunan Yenipazar’daki Orthosia antik kentine yürüyüş gerçekleştirdi. Doğseverler Orthosia’nın yükseltilerine çıkarak kentin yerleşimine ve Yenipazar ovasının panoramik manzarasını seyretti. Profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu’yla birlikte, Strabon’un Karia yerleşmesi olarak söz ettiği ve henüz bir kazı çalışması yapılmadığı için yüzeyde bulunan eserlerini ve nekropolündeki ana kayalara oyulmuş mezarlarını inceledi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü düzenlenen gezi ile ilgili olarak, "Geçmiş yıllarda yeşil tepelerinden yürüdüğümüz coğrafyanın içinden uzayıp giden otoyolun üzerinden geçip, zeytin tepelerinin beton yığınına dönüştüğünü gördük. Zeytin toplayan köylülerden ürünlerinin durumu hakkında bilgi aldık. Arpaz ve Cihanoğlu kulelerinden sonra Aydın’ın en önemli kulesi olan, her tarafı çatlayan ve her türlü olumsuz şartlara rağmen ayakta kalan, ancak bir türlü restorasyonu yapılmayan adeta yıkılması beklenilen Donduran kulesini inceledik. Kulenin yıkılmasını beklemek yerine, böylesine önemli bir tarihi yapının geleceğe taşınması için ilgili kurumların iyileştirme çalışmalarını bir an önce başlatmasını umuyoruz. Yenipazar’da kurulan pazardan alışverişlerini yapan üyelerimiz, pidesiyle meşhur Yenipazar’ın lezzetli pidelerinden de tattılar. Atılan kemikleri işlemden geçirerek, farklı ürünler meydana çıkarıp üzerine resimler çizen emekli resim öğretmeninin Orthosia Sanat Atölyesini de gezdik. Kurtuluş Savaşı sırasında, Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesine karşı mücadele eden Yörük Ali Efe’nin Yenipazar’da ki müzesini ziyaret ettik. Yenipazar’ın Direcik köyünde yuva yapan Gribalıkçıl kuşlarını görmek için köydeki parka geldik.Ancak parka geldiğimizde çok şaşırdık. Park içindeki tüm bitkilerin ve kuşların yuva yaptığı ağaçların kesildiğini gördük. Gribalıkçıllar Akçay’la, Menderesin birleştiği bölgedeki tarlaların toplulaştırma çalışmaları yapılırken, kuşların yuva yaptığı karaağaçlar kesildiğinden beri, Direcik köyündeki fıstık çamı ağaçlarında yuva yaparak üremelerini gerçekleştiriyorlardı. Doğal ekosistem içinde önemli işlevi bulunan Gribalıkçılların Direcik’i mesken tutmaları köyün büyük zenginliğidir. Bu zenginliğin kaybedilmemesi gerekirdi.

Yine de belediye bu konuda kuşların geleceğiyle ilgili doğru bir proje yapmak isterse, bilim danışmanlarımızla birlikte gerekli katkıyı yaparız" açıklamasında bulundu.