Aydın’ın yetiştirdiği sporculardan olan Şevval Çeltik, geçtiğimiz gün Şanlıurfa’da düzenlenen Kulüpler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası’ndan Türkiye ikinciliği ile döndü.

Aydın’ın yetiştirdiği sporculardan olan Şevval Çeltik, geçtiğimiz gün Şanlıurfa’da düzenlenen Kulüpler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası’ndan Türkiye ikinciliği ile döndü.

Şanlıurfa’nın ev sahipliğini yaptığı Kulüpler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası, final müsabakalarının ardından yarın sona erecek. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada, madalyalar sahiplerini buldu. Milli Takımları belirleme kriterlerinden biri olan turnuvaya birçok ilden 6 bin 500 sporcu katıldı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada sporcular büyük bir özveriyle mücadelelerini sergiledi. Turnuvada Aydın’ı temsil eden demir ayak Şevval Çeltik ise 70 kilo Genç Kızlar kategorisinde, kıyasıya mücadele ederken, turnuvadan Türkiye ikincisi oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Şanlıurfa’da düzenlenen Kulüpler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası’na Aydın’dan katılan sporcumuz Şevval Çeltik 70 kg Genç Kızlarda Türkiye ikincisi oldu. Sporcumuzu ve yetiştiren antrenörümüzü tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.