Aydınlı profesyonel dağcılar, mitolojilere konu olan ve Frig Tanrıçası Kibele’nin dağı olarak anılan Murat Dağı’na sisler içinde tırmandı.

Aydınlı profesyonel dağcılar, mitolojilere konu olan ve Frig Tanrıçası Kibele’nin dağı olarak anılan Murat Dağı’na sisler içinde tırmandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi sınırlarında bulunan ve 2 bin 312 metre yüksekliğindeki Mahmut Dağı, Aydınlı dağcılara ev sahipliği yaptı. Özellikle gökyüzünü izlemeyi sevenlerin ve gökyüzünü fotoğraflamak isteyenlerin tercih ettiği bölgelerden olan Mahmut Dağı’na Aydın Dağcılık Spor Kulübü üyeleri performans tırmanışı gerçekleştirdi. Sisli ve soğuk havada dağın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştiren dağcılar, doğa yürüyüşünün ardından Aydın’a geri döndü.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan profesyonel dağcı Önder Akgün; “Sıkı bir ekiple Mahmut Dağı zirve tırmanışı yaptık bu hafta. Programlı doğa yürüyüşlerimizden ayrı olarak ayda bir defa yapmayı planladığımız performans tırmanışlarından 2.si oldu. Soğuk ve sisli bir havada zirveye ulaştık. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.