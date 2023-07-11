Geçtiğimiz gün Bursa’da düzenlenen Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda ter döken Aydınlı Cuma Özcan, U20 Avrupa barajını geçerek Kudüs’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’nin en eski ulusal şampiyonlarından biri olan ve en iyi altyapı atletlerini bir araya getiren Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Atıcılar Pisti’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyona, büyük bir mücadelelere sahne oldu. 228 kadın, 369 erkek olmak üzere toplam 597 atletin boy gösterdiği şampiyonada Aydın’ı temsil eden Aydınlı Cuma Özcan ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, 3 bin metre engel yarışmasında U20 Avrupa barajını geçerek Aydın’ı gururlandırdı. Özcan, elde ettiği başarı ile Kudüs’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca şampiyonada ter döken bir başka Aydınlı genç sporcu Ayşenur Çelik ise heptatlon branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

Genç sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarıların devamını diledi. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Cuma Özcan, 3000m engel yarışmasında U20 Avrupa barajını geçerek ilimizi gururlandırdı. Kudüs’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Ayşenur Çelik ise heptatlon branşında Türkiye 3. oldu. Tebrikler Cuma ve Ayşenur” ifadelerine yer verildi.