Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un maddi ve manevi destekleri ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından toplanan 27 bin oyuncak deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Müftülüğü, ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile 17 ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul müdürlükleri, Aydın’daki çocuklar ve veliler ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen "Oyuncak Kardeşliği Kampanyası" sürecinde toplanan yaklaşık 27 bin oyuncak Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen öğrencilere ulaştırıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile Aydın İl Göç Idaresi Müdürü Soner Koç, Ayşe Gümüşer İlkokulu’nda gerçekleştirilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonu karne dağıtım töreninde öğrencilere karneleri ile birlikte Aydın’dan gönderilen oyuncakların dağıtımını da gerçekleştirerek öğrencilerin yaşadığı çifte mutluluğa ortak oldular.