Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Tekstil Park içerisinde çocuklar için kurulan aqupark bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisi ile sezona açıldı. Aydınlı çocuklar sıcak Aydın günlerinde Büykşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçe merkezindeki su parkında serinliyor.

Aydınlıların buluşma noktası haline gelen Tekstil Park, çocuklar için de bir eğlence merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Tekstil Park içerisinde çocuklar için hayata geçirilen aqupark bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisi ile hizmete girdi. Parkın gördüğü yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları aileleriyle birlikte parka davet etti.

Açıldığı günden bu yana bir buluşma noktası haline gelen Tekstil Park, içerisinde yer alan çeşitli oyun alanlarıyla çocukların gözdesi oldu. Parkta, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla faaliyete geçen aquapark da çocuklar için yeni eğlence alanı haline geldi. Serinlemek ve eğlenmek için aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler de verilen bu hizmetten dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Artık her gün geliriz”

Aquaparkın çok iyi bir hizmet olduğunu ifade eden vatandaşlardan Aydın Durna; “Çocuklar için çok iyi bir yer oldu. Başka yerlere gidemiyoruz, burası iyi oldu. Oğlumla birlikte ilk defa geldik ve çok beğendik. O da mutlu biz de mutluyuz. Burada hem bizim için oturup zaman geçirecek yerler de var. Çocuklar için de çok güzel hatta mükemmel bir yer. Bundan sonra her gün geliriz artık. Böyle bir alanı kentimize kazandırdığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tekstil Park ve içerisinde yer alan oyun alanlarının yaz tatili için çok güzel bir yer olduğunu ifade eden çocuklardan Ömür Öcal ise “Yaz tatili için güzel bir yer. Kardeşlerimle birlikte burada eğleniyoruz, kaydıraktan kayıp serinliyoruz” dedi.

“İlk aklımıza gelen bir yer oluyor”

Geçen sene de sürekli geldiklerini ve aileler için önemli bir hizmet olduğunu belirten Cennet Durmaz; “Çok memnun kaldık. Bence Aydınlılar için çok güzel bir seçenek. Geçen sene açılmıştı o zaman da gelmiştik. Çocuğumuz çok sevdi o da memnun kaldı, severek geliyor. Haftada bir iki kez garanti geliyoruz. Malum deniz de yakın olmadığı için, ilk önce aklımıza gelen yer burası oluyor. Burayı herkese tavsiye ediyorum” dedi.

“Çocuklar için çok güzel bir yer olmuş”

Kuşadası’na gitmektense buraya geldiklerini ifade eden Muharrem Bozkuş ise; “Eşim Aydınlı buraya tatil için geldik. Ben burada olmadığım için burayı çok bilmiyordum, kendisi bana söyleyince çıkıp geldik. Çocuklar için çok güzel bir yer olmuş. Kuşadası’na gitmektense buraya geliyoruz. Serinlemek için 50-60 kilometre yol gitmekten kurtulduk. Deniz yerine havuza girmeyi tercih ediyor çocuklar” şeklinde konuştu.

Aquaparkı çok beğendiğini ve kendileri için güzel bir yer olduğunu ifade eden çocuklardan Mina Bozkuş ise tüm gün kaydıraktan kayarak ve yüzerek serinlediklerini belirtti.

Her zaman Tekstil Park’a gelmek istediğini belirten çocuklardan Hazal Çavuşoğlu ise “Burayı çok beğendim. Hava çok sıcak olduğu için buraya geldik. Kaydıraklardan kayıp, havuza giriyorum. Her zaman gelmek istiyorum” dedi.