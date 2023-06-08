Aydın’da Valilik koordinatörlüğünde hayata geçirilen, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama’ projesinin sonuç paylaşım toplantısı yapıldı.

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörlüğünde; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM), Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED) olmak üzere Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ve Yunanistan’dan Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü (IED), Portekiz’den Baldaque&Alves da Silva, Lda (NEWTIE), İtalya’dan European Grants International Academy SRL (EGInA) ve İspanya’dan Inercia Digital SL’nın (INERCIA) proje ortağı olduğu, 30 ay süreli Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama’ (DIGIAGRIMARK) projesinin sonuç paylaşım toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. 2020 yılında yürütülmeye başlanan projede çiftçilerin, tarım girişimcilerinin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevreyle ilgili sürdürülebilirliğini artırmak ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmanın hedeflendiği ifade edilirken çok uluslu bir yapıyla sürdürülen projeden önemli sonuçlar elde edildiği de belirtildi. Özel bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, ticaret odası ve ticaret borsası başkanları, ziraat odası başkanları, kooperatif temsilcileri, STK temsilcileri, çiftçiler ve girişimcilerin katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, çiftçiler ve özellikle tarımsal ürünler pazarlamayı düşünen girişimciler için önemli sonuçlar doğurduğunu ifade ederek: “Tarımsal pazarlamada dijitalleşme, dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun yanında son yıllarda sağlıklı, doğal ve yöresel gıdalara olan talebin de arttığı görülmektedir. Yaşanan dönüşüme Bakanlığımız da kayıtsız kalmayarak üreticilerin ürünlerini değerinde satmalarına imkan veren Dijital Tarım Pazarı modelini geliştirmiştir. İl Müdürlüğü olarak misyonumuz, sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir. Bu misyonla 2018-2021 yılları arasında kırsaldaki çiftçilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini artırarak, dijital toplumda yer alabilmelerini sağlamak amacıyla Dijifarmer projesini ortaklarımızla birlikte hayata geçirdik. Dijifarmer projesinin bir sonraki adımı olarak çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevreyle ilgili sürdürülebilirliğini arttırmak ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmak amacıyla Dijiagrimark projesiyle çalışmalarımızı devam ettirdik. Proje faaliyetleri ile, ilimizdeki ve Avrupa Birliği’ndeki proje ortaklarımız ile işbirliği içinde Avrupa Birliği’nde ve ülkemizdeki çiftçilerimizin faydalanabileceği bir eğitim modülü ile eğitim materyalleri ve çevrimiçi platformlar oluşturuldu. Eğitim platformundaki eğitime katılan çiftçilerimiz, dijital pazarlama ile ilgili bilgi ve beceri edinme imkânı bularak farklı bir pazarlama alternatifi yakalamış olacaktır” dedi.

Toplantının sonunda online eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Yeni katılımcılar için de kısa bir eğitim çalışmasının ardından sisteme üyelik ve çalışmaların nasıl yürütüldüğüne dair bilgiler anlatıldı.