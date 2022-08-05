Konya’da düzenlenen Türkiye Master Atletizm Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, şampiyonadan madalyalarla geri dönerek Aydın’ı gururlandırdı.

Konya’da düzenlenen Türkiye Master Atletizm Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, şampiyonadan madalyalarla geri dönerek Aydın’ı gururlandırdı.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 49 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonalarda Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil eden başarılı adet adeta madalyalara doymuyor. Son olarak Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Master Atletizm Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden Şengil, şampiyonadan madalyalarla döndü. Başarıları ile Aydın’ı gururlandıran Şengil, 212 sporcunun katıldığı şampiyonada uzun atlama branşında 4,37 metre ile Türkiye Üçüncüsü, 200 metre branşında 28,71 saniye ile Türkiye Üçüncüsü ve üç adım atlama branşında ise 9,29 metre ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakatlık yaşamadan şampiyonayı tamamlayan madalya avcısı Şengil, “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli kıymetli hocamız Antrenör Musa Yörük koordinesinde yaklaşık 200 günlük yorucu sezon antrenmanı ile hazırlandığımız şampiyonaya, sıcaklığın olumsuz etkisine rağmen, başarılı bir şekilde Aydınımızı temsil ettim ve Türkiye Şampiyonluğu nasip oldu. Bu başarının ardındaki varlığı ile canım eşime, üyesi olmaktan gurur duyduğum, teknik destek veren İzmir Masterler Atletizm Kulübü ve Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübüne, atletizm tesislerini her zaman hizmetimize sunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür ederim. Eğer hiç spor yapma şansımız yoksa sadece yürüyelim, en güzel spordur yürümek” dedi.