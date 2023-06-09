Aydın’ın Efeler ilçesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu’nda açılan el sanatları kursuna katılan anneler, el emeği ürünlerini yılsonu sergisinde görücüye çıkardı.

Efeler Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından “herkes için eğitim” anlayışıyla açılan kurslara vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu’nda açılan el sanatları kursuna katılan Aydınlı anneler ise kendilerini geliştirerek el emeği göz nuru ürünlerini hazırladı. Kursiyerler, usta öğretici Yasemin Göker eşliğinde yıl boyunca hazırladıkları ürünleri görücüye çıkarttı. Emeklerini yılsonu sergisiyle görücüye çıkaran Aydınlı annelerin sergi kurdelesini, Okul Müdürü İsmail Yiğit, Müdür Yardımcıları Cüneyt Gül ve Esra Zeren keserek, kursiyer anneleri tebrik etti.

Halk eğitim kursuna katılarak yaşamlarını zenginleştirerek sosyalleştiklerini ifade eden kursiyer annelerden Gülcan Eryılmaz; “Hayatıma yeni bir pencere açıldığını hissediyorum. İyi ki cesaret edip kendime güvenip, şans vererek bu kursa katıldım. Yasemin öğretmenim ve birçok yeni arkadaş edindim. Hem kendimi geliştirdim hem de hayatıma yeni ufuklar açıldı” dedi.

Ücretsiz kursların tüm Türkiye’de, halk eğitim merkezleri tarafından açıldığını belirten El Sanatları Usta Öğreticisi Yasemin Göker ise “Kurslarımız hayata yeniden ‘merhaba’ demek isteyenlere, ben de varım duygusu içinde yeni bir şans oluyor. Çoğu ev hanımına etkinlik ve beceri merkezli terapi gibi gelen kurslarımız, gönüllere dokunan sıcak bir el oluyor” dedi.