Yunanistan açıklarında 18 Şubat 2022 tarihinde yanan İtalya bandıralı feribotta kaybolan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır’ın ailesi, ablası Yeşim Gür’den alınan DNA örneğinden gelecek iyi ya da kötü bir haberi 1 yıldır ümitle bekliyor.

Yunanistan’ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan ve İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan feribotta, 18 Şubat 2022 tarihinde Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. Yangın sırasında feribotta bulunan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır’dan haber alınamadı. Çakır’ın ailesinin Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki evlerinde umutla süren bekleyişi yerini gerilime bıraktı. Yanan feribottan cansız olarak çıkarılan dört kişiden birinin Mehmet Çakır olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildi. Hastaneye giden abla Yeşim Gür’den alınan DNA örneği kimliği belirsiz cesetler ile karşılaştırma yapılmak üzere Yunanistan’a götürüldü.

1 yıldır DNA testi sonuçlanmadı

DNA örneğinin alınmasının ardından yaklaşık 1 yıl süre geçerken, Çakır’ın ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor. Çakır’ın akrabalarından Hilmi Kun, "Akrabamız olan tır şoförü Mehmet Çakır, İzmir’in Urla ilçesinden aldığı balık yükünü İspanya’ya götürüyormuş. Feribot yangınından kısa süre önce arkadaşıyla yemek yemiş, daha sonra tıra geçmiş. Yangın başlayınca da arkadaşının feribotta Çakır’ı aradığı ancak bulamadığını öğrendik. O gün gemide neler yaşandı bilmiyoruz. İyi ya da kötü bir haber maalesef yok. Yangında kimliği belirsiz cesetler ile karşılaştırma yapmak için yaklaşık 1 yıl önce DNA testi alarak Yunanistan’a gönderdiler. O da halen daha sonuçlanmış değil. En son gaiplik kararı çıkması için mahkemeye başvuruldu. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız, Mehmet’ten iyi ya da kötü bir haber yok. Psikolojik olarak da çöktük" diye konuşarak, Yunanistan’a gönderilen DNA testinin bir an önce sonuçlandırılmasını beklediklerini kaydetti.