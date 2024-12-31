Muğla’nın Bodrum ilçesinde pazar yeri aydınlatma sistemine kasten zarar veren 2 şahıs, güvenlik kamerasına takıldı.

Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde faaliyet gösteren pazar yerindeki aydınlatma sistemi, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edildi. Yapılan incelemelerde, aydınlatma direklerini besleyen elektrik panosunun kapağı açılarak kontaktörün bir çomak yardımıyla sabitlendiği tespit edildi. Bu müdahale sonucunda aydınlatma sisteminde arıza meydana geldiği ve kamu malına zarar verildiği bildirildi.

Sabotajın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, gece saatlerinde iki motosiklet sürücüsünün pazar yerine girerek pano etrafında bir süre vakit geçirdiği ve sonrasında pano içinde elektrik kontaktörünü bilinçli şekilde sabitlediği görülüyor.

“Kamu malına zarar” uyarısı

Pazar yerinde gerçekleşen bu sabotajın “kamu malına zarar” kapsamında değerlendirildiği ve sorumluların tespit edilmesi için yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.