Hatay’da aydınlatma direğine çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı kavşağı mevkiinde yaşandı. Yayladağı ilçesi istikametine ilerleyen 30 AAG 048 plakalı Toyota marka pikap, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada araç hurdaya döndü.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da yıl sonuna kadar 44 bin 227 konut ve iş yerinin teslimi planlanıyor
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha