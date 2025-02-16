Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Park halindeki bir araca çarparak duran otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (18) idaresindeki 34 AOV 87 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil park halinde bulunan 42 FHH 59 plakalı araca çarparak durdu. Kazada, otomobilde bulunan sürücü M.Y. (18) ile yolcu konumundaki B.M. (18), S.Ç. (18) ve B.K.K. (18) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, takla atan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile tekrar normale dönerken ilgili ekipler de zarar gören aydınlatma direği ile ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.