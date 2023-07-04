Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı: Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y.A. (31) idaresindeki 35 VR 370 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.