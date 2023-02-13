Kazanın ardından olay yerine polis, acil sağlık, jandarma ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Can Mirza A.’nın kullandığı 35 KGA 81 plakalı otomobil, Amasya merkezden Suluova’ya seyir halindeyken Saluca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Beton kökünden sökülen direk katlanarak aracı sıkıştırdı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği otomobili kemer gibi sararak sıkıştırdı.

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