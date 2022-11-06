Seyhan Belediyesinin halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda projelendirip tamamladığı hizmet alanlarından Aydınlar Çocuk ve Dinlenme Parkı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Seyhan Belediyesinin halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda projelendirip tamamladığı hizmet alanlarından Aydınlar Çocuk ve Dinlenme Parkı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende Aydınlar Mahallesi Muhtarı Eyvaz Tuna, verdiği hizmetlerden dolayı Seyhan Belediyesi’ne ve Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.

Hizmetlerin halkın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda önceliklerine göre planlanarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Akay, özellikle kadınların mahallelerinde Pazar yeri talebinde bulunduğuna dikkati çekti.

Seyhan’daki mahalleler arasında en fazla pazar yerine ihtiyacı olan mahallelerden birinin Aydınlar olduğunun altını çizen Başkan Akay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la birlikte Pazar yeri için uygun bir yer aradıklarını kaydetti.

Aydınlar Mahallesi’nde okul önündeki alanın da spor alanı olarak çocukların ve gençlerin hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Akay, gençlerin Bilgi Evi talebinin de hızlı bir şekilde karşılanacağını vurguladı. Akay, “Adana’nın Seyhan’ın çok daha fazla hizmete layık olduğunu biliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek içerisinde badmindon sahası ve köpek oyun alanı da bulunan parkın açılışı gerçekleştirildi.