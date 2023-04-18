Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) tarafından Köy Enstitülerinin kuruluş günü nedeniyle düzenlenen panelde, Prof. Dr. Yakup Kepenek’e Aydınlanma Onur Ödülü verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesinde düzenlenen törende Kepenek’e ödülünü, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu birlikte takdim etti.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ve Balçova Belediyesi tarafından Köy Enstitülerini unutturmamak ve cumhuriyetin aydınlanmacı fikrini yaşatmak için 20 yıldır birlikte düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Köy Enstitülerinden Günümüze İletiler Paneli düzenlendi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Deva Partisi Balçova İlçe Başkanı Ercan Arkın, panelistler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin açılışında, YKKED Mandolin Korosu bir mandolin konseri sundu. Panelin açılış konuşmasını yapan YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, "Biz yıllardır Balçova Belediyemizin de katkılarıyla aydınlanma ışığının meşalesini taşıyan çok önemli insanlarımıza bu ödülü verdik. Bugün de kıymetli öğretmenimiz Yakup Kepenek’e bu ödülü vermekten onur duyuyoruz" dedi.

"Aynı yoldan devam ediyoruz"

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise “Köy Enstitüleri, bir insan ile bir köyü, bir köy ile bir şehri, bir şehir ile bir ülkeyi değiştirdi. Köy Enstitülerinin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için biz de Balçova Belediyesi olarak aynı yoldan devam ediyoruz. Hayatına dokunduğumuz, eğitimine katkı koyduğumuz tek amacımız bir insanı, bir genci dolayısıyla ülkemizi değiştirip geliştirmektir” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da yaptığı konuşmada eğitimin ve öğretmenlerin önemine vurgu yaptı. Özuslu, “Cumhuriyetin ışığı olan Köy Enstitüleri, bu ülkede değişimin öncüsü olmuştur. Köy Enstitülerinin eşitlikçi, laik, demokratik, kamusal, parasız ve bilimsel eğitim bizim örnek almamız gereken eğitim modelidir. Şimdi de bu değerlere dönüş yaparak ileriye doğru bir hamle yapmak zorundayız” dedi. Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın yönettiği panele CHP önceki dönem milletvekilleri Mustafa Gazalcı, Türkan Miçooğullları, Prof. Dr. Dilek Aykut Seymen ve önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya konuşmacı olarak katıldı. Köy Enstitülerinin yeni kurulan cumhuriyet döneminde toplumsal değişime katkılarını anlatan konuşmacılar, günümüzde bile modern toplumlarda uygulanan eğitim modellerinde Köy Enstitüleri modelinin izlerinin görüldüğünü örnekleriyle izleyicilere aktardı.

Kepenek, ödülünü aldı

Aydınlanma Onur Ödülü’nü Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ve torunu Ela Kepenek’in elinden alan Prof. Dr. Yakup Kepenek, hayatının en anlamlı ödüllerinden birisini aldığını ifade ederek “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ilerlerken birinci yüzyıldan almamız gereken çok önemli değerler var. Bunların başında Köy Enstitülerinin yaptığı gibi gençlerin üretim ve yetenek güçlerinin özgür bir şekilde açığa çıkmasını sağlamaktır” sözlerine yer verdi.