Aydın’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava ovalarda yağmur, yüksek kesimlerde ise dolu şeklinde gerçekleşti. Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı rakımı yüksek köylerde gerçekleşen dolu yağışı nedeniyle etraf kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Ege Bölgesi için yapılan kuvvetli yağış, fırtına ve zirai don uyarısının ardından yaklaşık 20 saat sonra bölge yağışlı havanın etkisine girdi. Sabah saatlerinde başlayan yağış Aydın il genelinde görüldü. İlin yüksek kesimlerinde ise dolu yağışı gerçekleşti. Dolu yağışının en etkili olduğu yerlerden biri ise Köşk İlçesi’ne bağlı Akçaköy civarı oldu. Kısa sürede dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, yağışlar uzun süredir kuraklık nedeniyle endişeli günler yaşayan çiftçileri umutlandırdı. Meteoroloji yetkilileri, Aydın ve çevresinde yağışarın gün boyu devam etmesinin beklendiğini açıkladılar.