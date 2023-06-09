Aydın’da yörük kültürünün tanıtılması amacıyla giydiği kendine özgü kıyafetleri ile tanınan “Şen Efe” lakaplı Mustafa Şen, 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuvay-i Milliye efelerinden olan ve Milli Mücadele döneminde Yörük Ali Efe ile omuz omuza savaşan Kasapoğlu Molla Mustafa Şen Efe’nin torunu “Şen Efe” lakaplı Mustafa Şen (69) hayatını kaybetti. Aydın’da özellikle genç nesillere yörük kültürünü tanıtmak amacıyla giydiği kendine özgü kıyafetleri ile tanınan ve birçok resmi geçit törenlerinde efe kıyafetiyle ön saflarda bulunan Şen Efe, İzmir’de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şen Efe, hayatını kaybetti. Aydın’da yörük kültürünün önemli temsilcilerinden olan Şen Efe’nin ani ölümü Aydınlıları yasa boğarken, cenazesi yarın öğle namazına müteakip Köşk ilçesi Beyköy Camii’nden kaldırılacak.