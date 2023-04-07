Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde, 2023 yılı çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye Sportif Yetenek Taraması çerçevesinde, çocuklara yönelik test ve ölçüm çalışmaları Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle çocukların sportif yeteneklerinin bilimsel yöntemlerle keşfedilmesini ve kendilerine uygun sportif branşlara yönlendirilmelerini sağlayacak Türkiye Sportif Yetenek Taraması yeniden başladı. Bu çerçevede yetenek taramasına katılan çocuklara yönelik test ve ölçüm çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin en büyük alt yapı projesi olan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde çalışmalar Aydın ilinin tüm ilçelerinde devam ediyor. Öğrencilerin boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 metre sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test ediliyor. Yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler ikinci aşama olan eğitim aşamasına geçerek yetenekli olduğu tespit edilen spor branşlarına yönlendiriliyor.

Geleceğin şampiyon sporcularının keşfedilip yetiştirilmesi için sportif yetenek taramasının son derece faydalı bir proje olduğunu vurgulayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, katkı sağlayan antrenörlere ve desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerine teşekkür etti.