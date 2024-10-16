Tüm dünyada viral olan ‘Dubai Çikolatası’, Merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş‘in markası olan Bellina Çikolata’nın bünyesinde üretilmeye başladı.

Sosyal medyada hemen hemen herkesin dilinden düşürmediği Dubai Çikolatası, son günlerde büyük ilgi görüyor. Aydınlı firma Tuğba Kuruyemiş, vatandaşların talebi üzerine kendi çikolata markası olan Bellina Çikolatası bünyesinde el yapımı Dubai Çikolatasını üretmeye başladı. Tuğba Kuruyemiş’in Efeler Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kurtuluş Şubesi’ndeki çikolata atölyesinde üretilen Dubai Çikolatası 219 liradan satışa sunuluyor. Mağaza Sorumlusu olan Mustafa Tayyar, ürettikleri Dubai Çikolatası’nın içerisine kadayıfı kavurarak bol Antep fıstığı koyduklarını belirtti.

“Gerçek çikolatadan üretimini yaptık”

Dubai çikolatasını talep üzerine ürettiklerinibelirten Mağaza Sorumlusu Tayyar, “Dubai çikolatası son zamanlarda sosyal medyada epey popüler bir hale geldi. Bu çikolatanın pek çok çeşidi var. Fıstık ezmeli, fındık ezmeli, kadayıflı, beyaz çikolatalı çeşitleri var, hepsi de çok güzel. Vatandaşlarımızın ciddi rağbet ve talebi üzerine biz de üretme kararı aldık. Dubai çikolatasını burada daha da güzelleştirerek kadayıfını kavurduk ve içerisine taze Antep fıstığı koyduk. Kendi markamız olan Bellina Çikolata bünyesinde makine işlemi olmadan elle yaptık. Gerçek çikolatadan üreterek müşterilerimize sunmaya başladık” dedi.

“Tüm misafirlerimizi bekliyoruz”

Dubai çikolatasını ilk olarak Kurtuluş Şubesi’nde satışa sunmaya başladıklarını kaydeden Tayyar, “Diğer şubelerimize en hızlı bir şekilde göndereceğiz. Vatandaşın rağbeti yoğun görünüyor. Misafirlerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok ciddi talep olması en başında bizleri de şaşırttı. Şu anda tüm talepleri karşılayacak seviyede üretim bandımız hazır. Bütün misafirlerimizi mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

“2014’ten beri kendi çikolatamızı üretiyoruz”

Tuğba Kuruyemiş’in markası olan Bellina Çikolata’nın çıkış hikayesini anlatan Mustafa Tayyar, “Bellina Çikolata’mızın çıkışı inciri çikolatayla kapladıktan sonra meydana geldi. İnciri cevizle kapladık, üzerine ayrıca çikolata kapladık ve adını Bellina markası koyduk. Bellina markasını el yapımı dolgu çikolata olarak Tuğba Kuruyemiş bünyesinde markalaştırdık. Bellina markası adı altında 2014 yılından beri üretim yapıyoruz. Kendi el yapımı dolgu çikolatalarımızı üretiyoruz. Bunun yanı sıra küçük dolgu çikolatalarımız var. Fındık, kahve, Antep Fıstığı dolgulu gibi çeşitli ürünlerimiz var. Nişanlarda, kız istemelerinde gondollar, özel sepetler ve talebe göre ürün hazırlıkları da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.