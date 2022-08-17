Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kazı başkanları ile bir araya geldi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kazı başkanları ile bir araya geldi.

23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın’da yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın’ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 17 bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atıyor. Bu çerçevede Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise kazı başkanları ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Antik kentlerin kazı başkanları ile gerçekleştirilen toplantıda Vali Aksoy, tarihin gün yüzüne çıkarılması noktasında gayret gösteren arkeologlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın’ın önemli tarihi kentlerden olduğunu ifade eden Vali Aksoy, il genelinde yürütülen çalışmalara her daim destek olacaklarını belirtti.