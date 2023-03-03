Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, play-off yolunda üst üste beşinci galibiyetini Sigorta Shop karşısında arıyor. Karşılaşma 4 Mart Cumartesi günü saat 15’te Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak.

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, play-off yolunda üst üste beşinci galibiyetini Sigorta Shop karşısında arıyor. Karşılaşma 4 Mart Cumartesi günü saat 15’te Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak.

“Aydın’ın Sultanları”nın deprem farkındalığına yönelik formayla çıkacağı maç depremzedeler için de ücretsiz olacak. Play-off’a kalarak yoluna devam etmek isteyen Aydın’ın Sultanları, son dört maçı galibiyetle geçmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın Sultanları’na maçta başarılar diledi.