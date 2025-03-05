Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’ın Şubat ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu.

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Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın’ın Şubat ayı ihracat rakamı belli oldu. Paylaşılan verilere göre Ege Bölgesi’nin ihracatı Şubat ayında 2 milyar 413 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Şubat ayında 2 milyar 609 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 7,5 düşüş gösterirken, Aydın’ın Şubat ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu.

Kaynak: İHA