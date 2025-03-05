Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’ın Şubat ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu.

Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın’ın Şubat ayı ihracat rakamı belli oldu. Paylaşılan verilere göre Ege Bölgesi’nin ihracatı Şubat ayında 2 milyar 413 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Şubat ayında 2 milyar 609 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 7,5 düşüş gösterirken, Aydın’ın Şubat ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu.