Aydın’ın sarp arazilerindeki verimli toprakları işleyen çiftçiler teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yük hayvanlarından vazgeçemiyor. Taşımacılığın katılarla yapıldığı Aydın’ın incir üretimi yapılan dağlarında yük hayvanlarına günlük 500 TL yevmiye veriliyor.

Aydın’ın sarp arazilerindeki verimli toprakları işleyen çiftçiler teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yük hayvanlarından vazgeçemiyor. Taşımacılığın katılarla yapıldığı Aydın’ın incir üretimi yapılan dağlarında yük hayvanlarına günlük 500 TL yevmiye veriliyor.

Bu yıl incirin toptan kilogram fiyatının 75 TL’ye kadar çıkması ile üretici hırsızlık olayı yaşanmaması için hasat ettiği ürünleri her gün deposuna taşıyor. Araçların çoğalması ve hayvan bakım maliyetlerinin artması dolayısıyla hayvanlarla taşımacılık işlemi de bir sektör haline gelirken köylerde 2 katırı olup yük taşımacılığı yapan kişilerin günlük geliri 1000 TL’ye ulaşıyor. Adeta randevu ile çalışan katırcılar iş yoğunluğundan memnun olurken, üreticiler de ulaşımın oldukça güç olduğu dağlardaki arazilerinden hasat ettikleri ürünü güvenli buldukları depolarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Köşk ve civar köylerinde katırları ile taşıma hizmeti veren yük hayvanı sahiplerinden Muhammet Zeybek, incir sezonunda hem iş yoğunluğundan hem de gündüzleri aşırı sıcak olmasından dolayı geceleri de çalıştıklarını belirterek, bu yıl talepleri karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Aydın dağlarında arazinin engebeli olmasından dolayı pek çok bahçeye araç ile ulaşımın olmadığını belirten Zeybek, “En çok yoğunluğu incir sezonunda yaşıyoruz. Oldukça pahalı bir ürün. Bu yıl kürek malı denilen incirin kilosu 75 TL, yemeklik incirin fiyatı ise 120 TL civarından satılıyor. Ürün çok pahalı olduğundan dolayı hırsızlık olayına karşı vatandaş hasat ettiği ürünü hemen güvenli olan depolarına taşıtmak istiyor” diye konuştu.

“Yük hayvanlarının günlük yevmiyesi 500 TL”

Bugün Aydın’ın dağlık bölgelerinde yük hayvanı olup taşımacılık yapan kişinin bir kamyonla çalışmış kadar iyi para kazandığını belirten nakliyeciler, götürü işlerde yolun durumuna göre incirin kilogram fiyatını 75 kuruş ile 1 TL arasında taşıdıkların, yevmiye ile yapılan işlerde ise hayvan başına 500 TL kazandıklarını belirttiler. Hem üreticinin hem da hayvanla yük taşıyanların durumdan memnun olduğu Aydın dağlarındaki verimli araziler kimseyi işsiz bırakmıyor.