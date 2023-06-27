Kurban Bayramı’nın en yoğun yaşandığı illerden birisi Aydın oldu. Aydın’ın nüfusu Kuşadası, Didim ve diğer ilçelere tatil dolayısıyla gelen turistlerle birlikte 2,5 milyonu aşınca Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bayrama özel tedbirler alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesin bayramını kutlayarak “Büyükşehir Belediyesi olarak Aydın’a gelen misafirlerimizin tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi için her türlü tedbiri aldık” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte özellikle Kuşadası ve Didim ilçelerini ziyaret eden iki milyona yakın misafirin, hiçbir aksaklık yaşamadan tatillerini tamamlayabilmeleri amacıyla adeta seferberlik ilan etti. ASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma, Park Bahçeler, Yol Bakım Onarım gibi birimlerden oluşturulan 600’e yakın personel, iş makinalarıyla birlikte bayram tatili boyunca vatandaşların huzurlu bir tatil geçirebilmeleri amacıyla 24 saat esaslı görev başında olacağı belirtildi.

Kente gelen iki milyona yakın misafiri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; 17 ilçede alınan tüm tedbirlerin bayram tatili boyunca devam edeceğini ifade ederek, tüm Aydınlıların ve Aydına gelen tüm misafirlerin bayramlarını kutladı.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların bayram tatili boyunca vatandaşların sorun ve ihtiyaç durumunda 4444009 numaralı telefondan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşılabileceklerini kaydetti.