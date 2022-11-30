Aydın’ın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan kuru incir, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünleri Türkiye ihracatında lider durumda yer alırken Ege’nin tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi.

Aydın’ın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan kuru incir, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünleri Türkiye ihracatında lider durumda yer alırken Ege’nin tarım ihracatı 6,6 milyar dolara yükseldi.

Türk tarımının tanıtılmasına önemli katkı sağlayan ve 40 ülkeden 500’e yakın firmanın katıldığı 9’uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı gerçekleştirildi. Fuara katılan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ise Ege tarımını 39 ülkeye tanıttı. Ege’nin önemli tarım ürünleri ile birlikte Türkiye’de ihracat lideri olduğunu ifade eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, “Ege Bölgesi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına gerçekleştiriyor. Su ürünleri, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, baharatlar, odun dışı orman ürünlerinde Türkiye’nin ihracat lideriyiz. 168 ülkeye gerçekleştirdiğimiz tarım ihracatımızda Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ilk üçte yer alıyor. Helal Expo, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri ile dış ticaretimizi artırmada kilit bir rol üstleniyor. Dünyada helal pazarı domine eden 39 ülkeden gelen yabancı alıcılara Türkiye’nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu tarım ürünlerinin hem tadımını gerçekleştirdik hem de sürdürülebilirlik projelerimizle ilgili bilgi verdik. EİB’nin son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatımız yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. Fuarda karşılaştığımız yoğun ilgi 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefimize çok yaklaştığımızı gösterdi” dedi.

Aydın’ın son 12 aylık ihracat yüzde 15,1 artışla 1 milyar 198 milyon dolara yükselirken, son 12 aylık ithalat ise yüzde 39,6 artışla 473,3 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında 65,4 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın’da, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 241,3 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 21. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer alırken, ilk 21 içerisinde 2,41 oran ile cari açık karşılamada 2. sırada yer aldı.