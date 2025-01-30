Aydın’ın milli meyvesi ve Türkiye’nin ihracatta prestij ürünlerinden kuru incir 2024/25 sezonunda dolar bazında yüzde 37 değerlendiği belirtildi.

2023/24 sezonunun ilk 4 aylık döneminde ortalama 4 bin 506 dolara ihraç edilen kuru incir, 2024/25 sezonunun 4 aylık döneminde dolar bazında yüzde 37’lik sıçramayla 6 bin 162 dolarlar alıcı buldu. Türk ihracatçıları 4 aylık döneminde kuru incir ihracatını yüzde 31’lik artışla 148 milyon dolardan 194 milyon dolara çıkardı.

Küresel iklim değişikliği neticesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kuru incir rekoltesinde 2024/25 sezonunda yüzde 15 düşüşe rağmen kuru incir ihracatında miktar bazındaki düşüşün yüzde 4 ile sınırlı kaldığı belirtildi. 25 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024/25 kuru incir sezonunda 25 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye’nin, 31 bin 425 ton kuru incir ihraç ettiği belirtildi. Önceki sezon kuru incir ihracatının miktar bazında 32 bin 796 ton olarak gerçekleşmişti.

“Kuru incir en çok Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’ya gidiyor”

Kuru incir ihracatında en büyük payı 12 bin 801 ton karşılığı 87,5 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri aldı. Amerika kıtasına 7 bin 467 ton kuru incir ihracı ile 40 milyon 170 bin dolarlık kuru incir ihraç edildiği belirtildi.

Uzakdoğu ülkelerine yapılan kuru incir ihracatının ise; 3 bin 396 ton karşılığı 20 milyon 251 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar arasında tanımlanan kuru incire dünya genelinde talebin her geçen yıl daha da attığı belirtilirken, incir üretiminde etkisi her geçen gün hissedilen olumsuz iklim şartlarından dolayı oluşabilen aflatoksin ve okratoksin bulaşıklığının önüne geçebilmek için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Aydın ve civarında yaklaşık 25 bin çiftçinin incir üretimi yaptığı işletmelerde çalışanlarla birlikte 40 bin ailenin geçimini incirden sağladığını belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın milli meyvesi incirin Türkiye’nin prestijli ürünlerinden biri olduğunu belirtti.