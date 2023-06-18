Aydın’ın en tarihi camilerinden biri olan ve 1683 yılında Süleyman Bey tarafından yaptırılan 340 yıllık Bey Cami’de kadınlar abdest alamıyor. Hacı uğurlama töreninden, pek çok dini günlerin kutlandığı tarihi camide yaşanan bu eksikliğin bir an önce giderilmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Türkiye’de ilk demiryolunun yapıldığı Aydın-İzmir hattının Aydın İstasyon binası yakınında 1683 yılında Üveys Paşazade Mehmet Bey’in torunu ve Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından klasik Osmanlı üslubunda yapılan tarihi camide kadınlar abdest alamıyor.

Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği düşünülen bir avlu içerisindeki kare planlı caminin geniş bir avlusu olmasına rağmen kadınlar için abdest alınacak bir bölüm yapılmamasını eleştiren vatandaşlar, “Evi camiye uzak olan ya da başka ilden şehrimize gelen kadınlarımız maalesef bu camide abdest alamıyor. Bu sıkıntının giderilmesi için ilgili yerlere müracaat yapılmış. Ancak konunun Anıtlar Kurulu’na takıldığını öğreniyoruz. 340 yıl önce camide kadınların ibadet yapabilmesi için üst katta ayrı bir bölüm yapılmış. Ancak bugün ibadet camide namazını eda etmek isteyen kadınların abdest alacak yeri yok” diyerek sorunun çözülmesini istediler.