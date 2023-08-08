Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’ın kavurucu sıcağı ilin ekonomisini de canlandırıyor. Ekonomik durumu iyi olanlar Aydın’ın kıyı kesimlerine bronzlaşmaya gelirken, ülkenin çeşitli illerinde yaşayıp yakını Aydın’da olanlar ise yazın kışlık yiyeceğini hazırlamak için Aydın’a geliyor.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın’da sahil kesimleri serinlemek isteyen turistlerle dolup taşarken, iç kesimlerde ise kışlık hazırlayan vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehirler başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli illerinde yaşayan vatandaşların kışlık yiyecek hazırlıklarını Aydın’da yaptıklarını belirten Hakan Erol, sezon dolayısıyla her gün pazarlarda mahalle aralarında birer kamyon salçalık domates ve biber sattığını söyledi. İnsanların artık hazır gıdalardan kaçmaya başladığını belirterek doğal gıdalara yönlendiğini belirten Erol, “Bir zamanlar ev hanımları kışın yiyeceği domatesten bibere, tarhanadan erişteye kadar her şeyi yazın kendi elleri ile hazırlardı. 2000’li yıllardan sonra hazır gıdalara olan rağbet arttı. 2019’dan sonra yaşanan Korona Virüs salgının ardından doğal gıdaların önemi arttı ve herkes kendi yiyeceğini kendisi hazırlamaya başladı” diyerek Aydın’ın gıda kurutmaya uygun olan sıcak havasının ilin ekonomisini de canlandırdığını söyledi.

“Kışlık hazırlığı için gelenler var”

Yaz tatilini Aydın’da geçiren vatandaşların bir yandan tatil yaparken diğer yandan hem akraba ziyaretinde bulunup hem de kışlık yiyecek hazırlığını tamamladığını kaydeden Hakan Erol, “İnsanlar artık hem sağlığını hem de ekonomisini düşünmeye başladı. Kış hazırlığını yazdan yapan kadınlar aile bütçesine önemli katkı sağladığı gibi sofrasını sağlıklı gıdalarla donatıyor. Yıllar sonra kış hazırlığı o kadar yaygınlaştı ki, alıcı da satıcı da randevu sistemi ile çalışmaya başladı. Tarladan aldığımız ürünleri hemen tüketiciye ulaştırıyoruz. Vatandaşlar da taze taze ürünleri kurutup kışa hazırlıyor” diye konuştu.

Kışlık hazırlığı kapsamında en çok rağbet gören ürünlerden barbunyanın kilosunun 60 TL’ye, salçalık domatesin 8 ile 12 TL arasında fiyata, biberin ise 17 ile 20 TL arasındaki fiyata satıldığı belirtildi.