Kamu Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı’na video konferans uygulaması üzerinden katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz başkanlığında, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya katılan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın’ın kamu hastanelerindeki sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda başta Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamaları olmak üzere, sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli, yerinde ve zamanında verilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul’un yanı sıra Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı katıldı.