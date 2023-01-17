Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın’da toplam işgücü sayısı 90 bin 417 olurken, 35 bin 431 kişi ise iş arıyor.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın’da toplam işgücü sayısı 90 bin 417 olurken, 35 bin 431 kişi ise iş arıyor.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 1. Olağan Toplantısı’nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Aralık 2022 itibariyle kurum kayıtlarına göre Aydın genelinde, 19 bin 884’ü kadın, 15 bin 547’si erkek olmak üzere toplam 35 bin 431 kişi iş ararken, 45 bin 733’ü kadın, 44 bin 684’ü erkek olmak üzere toplam 90 bin 417 çalışan bulunuyor.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2021 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 53,1, istihdam oranı yüzde 47,7 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 10,2 oldu.

2022 yılı Ocak - Aralık aylarında iş arama kurumuna, iş arayan 87 bin 424 kişi başvururken, kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 38 bin 799 açık iş ilanı alındı. Bunların 762’si engelli olmak üzere toplam 30 bin 272 kişi istihdam edildi.

Aydın’da 2022 Ocak - Aralık döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 809 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 2 bin 873 kişi faydalanırken, 37 adet Toplum Yararına Program’dan toplam bin 347 kişi faydalandı. Ayrıca 2022 yılında işbaşı eğitim programları 2 bin 459, kurslar 13 ve toplum yararına programlar ise 205 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

Aydın’da 2022 Ocak - Aralık dönemlerinde İşbaşı Eğitim Programları için 37 milyon 880 bin 284 TL, Mesleki Eğitim Kursları için 570 bin 913 TL, Toplum Yararına Programlar için 42 milyon 482 bin 90 TL, kurs ve programlar için ise 80 milyon 933 bin 287 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın’da 2022 Ocak-Aralık ayları içerisinde 8 bin 703 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken. Bu kişilere toplamda 101 milyon 996 bin 47 TL ödeme yapıldı.